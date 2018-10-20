2018-10-20T15:18:58+03:00
Общество

«Тюменскую марку» проверяют народные эксперты из Нигерии

Они обучаются в тюменских вузах
Алена Кульмухаметова
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«Народные эксперты» конкурса «Тюменская марка», в число которых вошли два нигерийцев, посетили с инспекцией 60 предприятий региона из ста заявленных.

Известно, что двое жителей Нигерии обучаются в тюменских вузах в аспирантуре. Они посетили учебный центр для детей, где познакомились с методикой преподавания английского языка.

- Я очень рад, что стал народным экспертом. Я попал в их число, узнав об этом в соцсетях. Это большая возможность посмотреть на Тюмень с другой стороны - я живу здесь уже пару лет, но не знал, что в Тюмени так много производств, - пояснил «народный эксперт» Джон Чикелу.

«Народные эксперты» «Тюменской марки» - это прошедшие специальный отбор местные жители. До 26 октября они посетят с инспекцией все сто предприятий-участников, после чего смогут добавить им баллы в народном голосовании.

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