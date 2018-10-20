В забеге «Стальной характер – Кросс» приняли участие 1200 тюменцев

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-20T14:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Экстрим-сезон 2018 года в Тюмени завершился забегом необычного формата «Стальной характер – Кросс». Несмотря на то, что все утро шел дождь, участники в назначенное время прибыли в Гилёвскую рощу и вышли на старт кросса.

Чтобы испытать себя, в Гилёвскую рощу 20 октября приехали не только тюменцы, но и жители населенных пунктов. Среди участников были бегуны из Винзилей, Тавды, Талицы, Лугового, Богандинского, Рафайлово, Исетского, Асбеста, Екатеринбурга, Ишима, Кургана, Мегиона, Муравленко, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Омска, Салехарда, Сургута, Талицы, Тобольска, Шадринска, Тарко-Сале, Излучинска и даже Воронежа и Санкт-Петербурга. Каждый выбрал для себя подходящую дистанцию – протяженностью 3 или 5 километров. Все участники получили медали финишера и футболки с логотипом забега.

Каждый этап «Стального характера» нашел положительный отклик у участников. Кросс не стал исключением. Многие обрадовались тому, что в городе состоялось беговое мероприятие такого формата, и надеются, что оно станет традиционным.

- Я бежала не на результат, а ради атмосферы, которая здесь царит. Неважно, в каком темпе ты бежишь, какая на улице стоит погода, главное – стать частью такого события, почувствовать поддержку, получить удовольствие, - призналась тюменка Татьяна Гордеева, которая не пропускает ни одного мероприятия «Стального характера».

Напомним, в регионе проект «Стальной характер» является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая реализуется с 2014 года.