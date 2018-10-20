2018-10-20T14:37:42+03:00
Общество

Тюменских студентов ждёт интенсив MediaСеть

Каждый блок состоит из образовательной программы
Алена Кульмухаметова
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Участниками образовательного интенсива «MediaСеть 2018» станут порядка 300 студентов вузов и ссузов, которые смогут выбрать одно из направлений: фото, видео, звук, анимация, дизайн, SMM, копирайтинг/авторство, а также впервые в рамках проекта — кросс-Медиа и IT.

Тюменские студенты также могут к нему присоединиться с 28 октября по 11 ноября.

Программа «MediaСети 2018» включает 3 блока: художественный контент, репортаж, рекламный контент. В качестве спикеров проекта выступят региональные и федеральные эксперты.

Каждый блок состоит из образовательной программы, домашних заданий и разборов с экспертами.

— Проект «Медиасеть» — отличная возможность для студента понять, «кем он хочет стать, когда вырастет» в сфере медиа. Это своего рода «пробник», погружение в процесс, в конвейер медиаконтента. Чтобы понять для себя, а могу ли я, хочу ли я. И сделать это всего за 2 недели проекта. А еще, истинные таланты не останутся без внимания, ведь это конкурс, где сильнейших выбирает жюри, а партнеры награждают призами, которые помогут участникам в дальнейшем творческом развитии, — отметила организатор проекта Маргарита Посадских, директор Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис»

Участники «MediaСети» улучшат свои навыки в создании художественного, репортажного и рекламного контента, а также поборются за призы от партнеров направлений.

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