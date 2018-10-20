2018-10-20T13:45:05+03:00
Происшествия

В Ишиме пьяный уголовник избил свою возлюбленную

За даму вступились родственники
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Тумаки вместо комплиментов получила жительница Ишима от своего любимого. После ссоры женщине понадобилась помощь медиков.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, женщина поссорилась со своим сожителем. Будучи пьян, он избил женщину. Находившиеся рядом родственники потерпевшей вызвали скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у женщины телесные повреждения.

Оказалось, что возлюбленный пострадавшей был ранее судим. Мужчину доставили в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Драчуну грозит до пяти лет лишения свободы.

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