В Тюмени инвалидов научат изготавливать украшения из камней

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-20T13:17:54+03:00

Также для них пройдут мастер – классы по скрапбукингу и вышиванию бисером

Изменить размер текста: A A

В областной столице для людей с особенностями здоровья пройдет серия мастер – классов. Свою работу начинает Академия рукоделия. Сорок инвалидов от 18 до 35 лет станут участниками мастер – классов по камнетерапии и декоративно-прикладному творчеству. Для них проведут 29 занятий.

Программа разбита на три блока: «Грани возможного» (работа с натуральным и искусственным камнем, изготовление украшений и поделок), «Уменье рук» (мастер-классы по скрапбукингу и декупажу) и «Чудо бусинка» (мастер-классы по вышиванию бисером). В конце ноября организаторы Академии рукоделия проведут выставку работ участников.

По словам организаторов, в проекте принимают участие молодые люди с инвалидностью разных категорий: люди на колясках, с поражением опорно-двигательного аппарата, даже слабовидящие. Участники сами смогут выбрать, чем они хотели бы заниматься. Одна из главных задач проекта — содействие трудоустройству людей с инвалидностью. Обучившись на проекте, получив знания и навыки, молодые люди смогут вести аналогичные занятия в своих окружных организациях, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Напомним, что проект “Академия рукоделия” выиграл грант в размере 97 700 рублей в конкурсе проектов “Моя идея”. На выделенные средства команда закупит необходимые для творчества материалы и пригласит преподавателей-мастеров.