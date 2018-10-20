2018-10-20T12:25:05+03:00
Общество

Художница из Тюмени - победитель конкурса ДПИ в Казани «Руками женщины»

Следующим этапом для них станет участие в Международном форуме-выставке в Страсбурге
Алена Кульмухаметова
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Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» состоялся в Казани. Он является победителем Фонда Президентских грантов.

На сайте фестиваля зарегистрировалось более 1000 мастеров со всех уголков России, среди которых жюри выбрало 85 финалистов конкурса, и только 15 мастеров стали победителями.

Среди победителей – наша землячка Елена Григорьева, художник, самостоятельно освоившая технику точечной росписи в 3D по разнообразным материалам (кожа, металл, стекло), в которой и работает уже более 5 лет, и её мама, финалист конкурса, известный тюменский художник Вера Ивановна Быкова, член Союза художников России, народный мастер РФ, хранитель уникальной урало-сибирской (тюменской домовой) росписи.

Следующим этапом для них станет участие в Международном форуме-выставке в городе Страсбург (Франция), с 3 по 4 ноября 2018 г., где они также смогут представить свои замечательные работы.

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