В Тюмени увеличивают количество гринбоксов

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-20T11:23:49+03:00

Проект по их установке стал социально-экологическим

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Тюменцам стало проще сдавать отслужившие свой век люминесцентные лампы, батарейки, ртутные градусники. В областном центре увеличилось количество гринбоксов – специальных ящиков.

Компания «НОВ-Экология» недавно установила два бокса по адресам: ул. Самарцева, 29 и Мельникайте, 130.

Всего компания установила в городе 20 гринбоксов. Проект по их установке стал социально-экологическим. С заявкой по установке дополнительных гринбоксов может обратиться каждый. Обслуживание гринбоксов производится регулярно.

- Количество людей, обеспокоенных чистотой города, растет, и это однозначно радует. Желание людей сделать свой дом/двор или даже район чистыми заслуживает уважения, а нашей задачей является оказание посильной помощи в этом, - отмечают в организации.