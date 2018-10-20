У тюменской молодёжи ещё есть шанс принять участие в конкурсе «Лидеры России»
Прием заявок на конкурс «Лидеры России» продолжится до 24 октября. Победителями первого конкурса стали 103 человека. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.
Как сообщают организаторы, до финала в 2018 году дошли шесть тюменцев, в сотню победителей вошли двое. Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для конкурсантов до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.
Всего в конкурсе "Лидеры России" уже зарегистрировались более 82 тысяч человек.
С января 2019 года начнутся региональные полуфиналы. Во время конференций наставники и эксперты ознакомят участников конкурса с мировыми трендами управления, проконтролируют решения бизнес-задач, дадут рекомендации по дальнейшему развитию.
Финал конкурса "Лидеры России" пройдет в марте. Из 300 самых перспективных участников будут отобраны 100 человек.
Добавим, что 300 финалистов конкурса получат образовательные гранты для повышения квалификации. А победителей ждет 1 год личных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей, а также они смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Кстати, победители и финалисты конкурса 2017- 2018 не допускаются к участию в текущем конкурсе.