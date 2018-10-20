2018-10-20T10:11:44+03:00
Общество

У тюменской молодёжи ещё есть шанс принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Приём заявок продлён
Алена Кульмухаметова
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Прием заявок на конкурс «Лидеры России» продолжится до 24 октября. Победителями первого конкурса стали 103 человека. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

Как сообщают организаторы, до финала в 2018 году дошли шесть тюменцев, в сотню победителей вошли двое. Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для конкурсантов до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Всего в конкурсе "Лидеры России" уже зарегистрировались более 82 тысяч человек.

С января 2019 года начнутся региональные полуфиналы. Во время конференций наставники и эксперты ознакомят участников конкурса с мировыми трендами управления, проконтролируют решения бизнес-задач, дадут рекомендации по дальнейшему развитию.

Финал конкурса "Лидеры России" пройдет в марте. Из 300 самых перспективных участников будут отобраны 100 человек.

Добавим, что 300 финалистов конкурса получат образовательные гранты для повышения квалификации. А победителей ждет 1 год личных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей, а также они смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Кстати, победители и финалисты конкурса 2017- 2018 не допускаются к участию в текущем конкурсе.

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