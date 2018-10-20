Тюменские студенты примут участие в интерактивном краеведческом квесте

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-20T09:29:11+03:00

Более пяти тысяч вопрос о Тюменской области созданы в квесте Фото: Алена Кульмухаметова

В игре собраны более пяти тысяч вопросов

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Серия квестов об истории области стартует 11 ноября в Тюмени. Участниками станут студенты ссузов и вузов города. Уже с 22 октября все желающие смогут подать заявку на сайте tmn-id.

Первыми до 31 октября в учебных заведениях откроются интерактивные площадки приложения “Открой свою Тюменскую область”.

Студенты познакомятся с приложением о родном крае, сыграют в него на интерактивной панеле. Кроме того, на этих площадках можно заявиться на участие в квесте.

Ребят познакомят с пробной версией карты квеста со спрятанными локациями и интересными фактами о Тюменской области. В формате настольной игры каждый желающий сможет бросить кубик и, в зависимости от выпавшего числа, увидеть скрытую часть карты и получить подарок.

Напомним, «Открой свою Тюменскую область» первое в России мобильное приложение-викторина о родном крае. Игра, в которой собраны более 5000 вопросов о Тюмени и Тюменской области.