Тюменцы против ограждения на набережной

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-20T09:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Горожанка по имени Камилла вызвала бурную дискуссию своим предложением огородить заборами набережную Тюмени. Пост она разместила в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

- Обращаюсь к гражданам города Тюмени и Тюменской области!

Давайте массово обращаться в правительство ТО и поднимать вопрос о постройке ограждений на территории «лучшей набережной России»!

За этот год в реке Тура погибло 3-ое детей (только по моим подсчетам) 3 детей! Были несчастные случаи и со взрослыми людьми! Почему нельзя поставить ограждения? Почему нельзя вывести лестницы из реки? Может я что-то не понимаю? И никто не берётся за это страшное дело почему?

Страшно смотреть на то, как лучшая набережная, уносить жизни дорогих нам людей.

Давайте принимать меры профилактики своевременно, а не ждать несчастных случаев. Не дай Всевышний пережить такое хоть кому-то!

Прошу объективного мнения и совета, куда обращаться с этим вопросом и, какие могут быть предположения по решению данного вопроса? – вопрошает Камилла.

Надо отметить, что пост тюменцы активно раскритиковали и не поддержали женщину.

- Лестницы кстати повесили уже давно, а насчёт ограждения, так оно есть! Падают оттуда по своей глупости, ну не ставить же там двух метровый забор с колючей проволокой, - отвечает Александр инициативной горожанке. Кстати, комментарий Александра поддержали сразу 139 подписчиков группы.

- Какие ограждения?! Двухметровый забор? Тогда смысл вообще этой набережной? Реально, как уже было сказано, может ещё колючей проволокой обмотать все вокруг или 380 вольт подвести? Сами пренебрегают самыми простыми правилами безопасности, а потом виновата администрация, что открыла доступ на набережную, генподрядчик, который не проследил, как работают его электрик Серёжа, плиточник Хуршид и их прораб Анатолий Семёнович, проектировщик Геннадий, что такое напридумывал, «скорая» что долго ехала, охранник Витя, который работал на набережной и не увидел глупцов на парапете. Виноваты все, но тот, кто упал в воду, невинная жертва чьей-то халатности, тапочности и полотенчества, - развил фантазию возмущённый Игорь.

Тюменцы оставили под постом более сотни комментариев и почти все высказывания против заборов на набережной. Они предлагают родителям не «залипать» в телефоны и тщательнее следить за своими чадами, а не перекладывать свою безответственность на плечи окружающих.