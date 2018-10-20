2018-10-20T08:27:18+03:00
Общество

В Тюмени для театральных художников пройдут бесплатные лекции

В проект включена образовательная часть
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Театральные художники прослушают лекцииТеатральные художники прослушают лекцииФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Бесплатные лекции для тюменских театральных художников пройдут 27 и 28 октября в молодежном театральном центре «Космос». В первый день эксперты лаборатории «Театральный художник» расскажут о работе художника с режиссером, а во второй — об особенностях постановочной части спектакля. Вход свободный.

Организатор проекта — Сергей Линдер, режиссер, доцент кафедры режиссуры ТГИК, выпускник Школы Райкина, курса Камы Гинкаса. По словам Сергея, ему было важно включить в проект образовательную часть и рассказать о значимости работы художника в постановочном процессе.

Напомним, что до 31 октября в рамках проекта «Театральных художник» в «Космосе» открыта выставка-инсталляция с эскизами, макетами, декорациями, куклами и костюмами разных спектаклей Тюменского и Тобольского драматических театров, Театра кукол в Тюмени. В том числе частью выставки стали экспонаты из спектаклей, которых уже нет в репертуарах театров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тюменской молодёжи ещё есть шанс принять участие в конкурсе «Лидеры России»
За шесть лет количество балочных строений в Югре сократилось на 61%
Тюменские студенты примут участие в интерактивном краеведческом квесте
Тюменцы против ограждения на набережной
Тюменцы прошли стажировку на Всероссийский конкурс «СМИротворец»
Тюменские врачи лечат «возрастные» переломы по новому
Погода в Тюмени 20 октября: дождь, мокрый снег и сильный ветер
Упал на плюшки: в Тюмени полуголый мужчина свалился на пекарню
Автобусы Тюмени за зимнее расписание перейдут 29 октября
В Тюменской области ищут 38-летнюю Светлану Чуркину
Врезался в грузовик: у таксиста в Тюмени за рулем случился приступ эпилепсии
Житель Увата забыл дома деньги, поэтому ограбил магазин
В Тюменской области в кювет с водой опрокинулся пассажирский автобус
Гендиректор мясной компании стала заместителем главы Тюмени
Югорчане формируют лонг-лист всероссийского конкурса «Великие имена России»
В Тюменской области будет больше узбекских фруктов и овощей
Тюменских подростков из Центра соцреабилитации знакомят с бьюти-секретами
Наталья Комарова избавит югорчан от «балочного наследия»
В Тюмени на 10 дней перекроют перекресток 50 лет Октября и Вербной