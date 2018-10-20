В Тюмени для театральных художников пройдут бесплатные лекции

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-20T08:27:18+03:00

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Бесплатные лекции для тюменских театральных художников пройдут 27 и 28 октября в молодежном театральном центре «Космос». В первый день эксперты лаборатории «Театральный художник» расскажут о работе художника с режиссером, а во второй — об особенностях постановочной части спектакля. Вход свободный.

Организатор проекта — Сергей Линдер, режиссер, доцент кафедры режиссуры ТГИК, выпускник Школы Райкина, курса Камы Гинкаса. По словам Сергея, ему было важно включить в проект образовательную часть и рассказать о значимости работы художника в постановочном процессе.

Напомним, что до 31 октября в рамках проекта «Театральных художник» в «Космосе» открыта выставка-инсталляция с эскизами, макетами, декорациями, куклами и костюмами разных спектаклей Тюменского и Тобольского драматических театров, Театра кукол в Тюмени. В том числе частью выставки стали экспонаты из спектаклей, которых уже нет в репертуарах театров.