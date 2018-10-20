Тюменцы прошли стажировку на Всероссийский конкурс «СМИротворец»
Завершилась накануне стажировка на окружном этапе Всероссийского конкурса «СМИротворец». В нее включились участники из Тюмени, которые прошли курсы event-менеджмента 2.0.
Как сообщают организаторы, стажеры администрировали награждение, сопровождали журналистов и членов жюри конкурса, координировали перемещение гостей и выдачу призов, а также следили за исправностью технического оснащения.
— Администрирование проекта включает в себя множество задач. И на начальном этапе работы администратора лучше включаться только в определенный блок работ. Не брать на себя все, что хочется, а здраво оценивать свои силы и заниматься только теми делами, в которых человек компетентен, — отметила Ольга Попова, менеджер проектов мультицентра «Моя территория» на третьем занятии курсов.
На минувшей неделе прошли два мастер-класса: “Администрирование проектов” и “Общение с людьми”. На первой встрече участники формировали портрет идеального администратора и его команды, учились заполнять ресурсную карту: расписывали мероприятие по задачам, срокам и исполнителям.
Напомним, курсы по event-менеджменту 2.0 будут проходить на протяжении 3 недель в два этапа: образовательные программы и стажировка в проектах мультицентра. На встречах тюменцы учатся организовывать события, узнают о принципах проектирования, прокачивают наработанные навыки и учатся новым.