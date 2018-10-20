2018-10-20T07:35:43+03:00
Общество

Тюменцы прошли стажировку на Всероссийский конкурс «СМИротворец»

Курсы будут проходить на протяжении трёх недель в два этапа
Алена Кульмухаметова
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Завершилась накануне стажировка на окружном этапе Всероссийского конкурса «СМИротворец». В нее включились участники из Тюмени, которые прошли курсы event-менеджмента 2.0.

Как сообщают организаторы, стажеры администрировали награждение, сопровождали журналистов и членов жюри конкурса, координировали перемещение гостей и выдачу призов, а также следили за исправностью технического оснащения.

— Администрирование проекта включает в себя множество задач. И на начальном этапе работы администратора лучше включаться только в определенный блок работ. Не брать на себя все, что хочется, а здраво оценивать свои силы и заниматься только теми делами, в которых человек компетентен, — отметила Ольга Попова, менеджер проектов мультицентра «Моя территория» на третьем занятии курсов.

На минувшей неделе прошли два мастер-класса: “Администрирование проектов” и “Общение с людьми”. На первой встрече участники формировали портрет идеального администратора и его команды, учились заполнять ресурсную карту: расписывали мероприятие по задачам, срокам и исполнителям.

Напомним, курсы по event-менеджменту 2.0 будут проходить на протяжении 3 недель в два этапа: образовательные программы и стажировка в проектах мультицентра. На встречах тюменцы учатся организовывать события, узнают о принципах проектирования, прокачивают наработанные навыки и учатся новым.

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