2018-10-20T06:17:05+03:00
Общество

Тюменские врачи лечат «возрастные» переломы по новому

Восстановление после операции происходит ускоренными темпами
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Привязка к инвалидной коляске на долгие месяцы или полная обездвиженность для пожилых людей с переломами шейки бедра теперь в прошлом. Тюменские врачи стали лечить эти сложные «возрастные» переломы по новой методике.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, в областной клинической больнице №2 изменили систему оказания помощи пожилым пациентам с переломами. Травматологи дали им возможность свободно передвигаться вместо перспективы быть прикованными к кровати.

Так, в августе в приёмное отделение ОКБ №2 за медицинской помощью обратились две бабушки – 90 и 94 лет. Обе упали дома, споткнувшись, и получили тяжёлую травму - перелом шейки бедра. Прооперированные в августе бабушки начали самостоятельно передвигаться уже на третий день, а теперь ведут ту же жизнь, что и до травмы. Ранее такие пациенты до конца своих дней теряли способность ходить, снижалось качество жизни, а у каждого третьего утрачивалась способность к самообслуживанию.

Травматологи ОКБ №2 используют те же материалы и технологии. Однако подход стал другим.

- Сейчас лечение начинается уже в приемном отделении и при отсутствии противопоказаний операция пожилому человеку выполняется в течение первых часов после перелома. Крайний срок – сорок восемь часов, - объясняет новый принцип работы доктор медицинских наук, главврач «ОКБ №2», травматолог-ортопед высшей категории Роман Паськов.

Новый принцип лечения потребовал концентрации ресурсов, но за короткий срок успел доказать свою эффективность. Пожилые люди, прооперированные в первые сутки после травмы, восстанавливаются намного быстрее.

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