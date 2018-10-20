2018-10-20T05:46:39+03:00
Общество

Погода в Тюмени 20 октября: дождь, мокрый снег и сильный ветер

На дорогах скользко и слякотно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Дожди и сильный ветер ожидается сегодня в ТюмениДожди и сильный ветер ожидается сегодня в ТюмениФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Субботнее утро в Тюмени началось с мелко моросящего дождя и прохладного ветра. При этом 20 октября намного теплее, чем накануне днём. Автомобилистам следует быть осторожнее: на дорогах сколько, плохая видимость.

В Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха днём составит+4,+9 градуса.

В Тюмени преимущественно облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений: юго-западный, западный, северо-западный, северный, западный 2-6 метров в секунду, при порывах до 11 метров в секунду. Температура воздуха днём +2, +10 градусов.

В Тобольске утро начнется с пасмурной погоды и дожди. Днем переменная облачность. Ветер южный, юго-западный, западный 3-10 метров в секунду. Воздух днём прогреется до +7 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тюменской молодёжи ещё есть шанс принять участие в конкурсе «Лидеры России»
За шесть лет количество балочных строений в Югре сократилось на 61%
Тюменские студенты примут участие в интерактивном краеведческом квесте
Тюменцы против ограждения на набережной
В Тюмени для театральных художников пройдут бесплатные лекции
Тюменцы прошли стажировку на Всероссийский конкурс «СМИротворец»
Тюменские врачи лечат «возрастные» переломы по новому
Упал на плюшки: в Тюмени полуголый мужчина свалился на пекарню
Автобусы Тюмени за зимнее расписание перейдут 29 октября
В Тюменской области ищут 38-летнюю Светлану Чуркину
Врезался в грузовик: у таксиста в Тюмени за рулем случился приступ эпилепсии
Житель Увата забыл дома деньги, поэтому ограбил магазин
В Тюменской области в кювет с водой опрокинулся пассажирский автобус
Гендиректор мясной компании стала заместителем главы Тюмени
Югорчане формируют лонг-лист всероссийского конкурса «Великие имена России»
В Тюменской области будет больше узбекских фруктов и овощей
Тюменских подростков из Центра соцреабилитации знакомят с бьюти-секретами
Наталья Комарова избавит югорчан от «балочного наследия»
В Тюмени на 10 дней перекроют перекресток 50 лет Октября и Вербной