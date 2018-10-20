Погода в Тюмени 20 октября: дождь, мокрый снег и сильный ветер
Субботнее утро в Тюмени началось с мелко моросящего дождя и прохладного ветра. При этом 20 октября намного теплее, чем накануне днём. Автомобилистам следует быть осторожнее: на дорогах сколько, плохая видимость.
В Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха днём составит+4,+9 градуса.
В Тюмени преимущественно облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений: юго-западный, западный, северо-западный, северный, западный 2-6 метров в секунду, при порывах до 11 метров в секунду. Температура воздуха днём +2, +10 градусов.
В Тобольске утро начнется с пасмурной погоды и дожди. Днем переменная облачность. Ветер южный, юго-западный, западный 3-10 метров в секунду. Воздух днём прогреется до +7 градусов.