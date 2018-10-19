Упал на плюшки: в Тюмени полуголый мужчина свалился на пекарню

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-19T16:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Странный случай произошел сегодня, 19 октября, в Тюмени. На улице Мельникайте, 97 прохожие на козырьке магазина-пекарни обнаружили полураздетого окровавленного мужчину. Ему вызвали медиков и спасателей. На место также приехали полицейские.

- Сообщение в отдел полиции №5 поступило в 15:40. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что из окна 2 этажа выпал 33-летний мужчина. Он лежал на козырьке пекарни и был госпитализирован, - сообщили в городской полиции. Сейчас проводится проверка инцидента.

Сняли застрявшего в металлических конструкциях тюменца спасатели, они же и передали его медикам. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что после оказания первой помощи, мужчину доставили в Областную клиническую больницу № 2, где он проходит обследование. С ним работает многопрофильная бригада.