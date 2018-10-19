Автобусы Тюмени за зимнее расписание перейдут 29 октября

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-19T15:26:17+03:00

Ходить на дачи будут только восемь маршрутов

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Дачный сезон в Тюмени закроют 29 октября. С этого дня автобусы перейдут на зимнее расписание.

Часть общественного транспорта переведут на городские маршруты, в итоге в городе будет больше автобусов. Так, порядка 70 машин выйдет на маршруты №№ 1, 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 38, 47, 49, 60, 70, 85, 96.

При этом дачные автобусы №№ 32, 36, 100, 120, 129, 135, 151, 156 продолжат курсировать ежедневно. Маршрут № 97 будет работать только по воскресениям.

Расписание автобусов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru. В ближайшие дни расписание также будет размещено на остановках города.