В Тюменской области ищут 38-летнюю Светлану Чуркину

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-19T15:22:12+03:00

Она долгое время не выходит на связь с родственниками

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Полицией Голышмановского района Тюменской области разыскивается Чуркина Светлана Александровна, 1980 года рождения. Она проживала в Голышманово и с сентября 2018 года утратила связь с родственниками. Может находится на территории Заводоуковского района.

Приметы: на вид около 35-40 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие, прямые, светло-русые, глаза серо-голубого цвета.

Всем, кто может хоть что-то сообщить о Светлане Чуркиной, просят сообщить в МО МВД России "Голышмановский" по телефону (34548) 2-52-88, дежурная часть 2-52-61, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 932, 793 727, дежурная часть 793 023 или 02.