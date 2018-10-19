СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-19T14:41:40+03:00

Врезался в грузовик: у таксиста в Тюмени за рулем случился приступ эпилепсии. Фото vk.com

Пострадавшему тут же поймали карету скорой помощи

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Автомобиль «Яндекс.Такси» в Тюмени протаранил грузовик. Авария произошла утром, в начале 11-го часа сегодня, 19 октября, на улице 30 лет Победы рядом у перекрестка с улицей Мельникайте.

О столкновении сообщили очевидцы в соцсетях. Участники дорожного движения остановили проезжающую мимо карету скорой помощи.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, у водителя легковушки за рулем случился приступ эпилепсии. Его госпитализировали в ОКБ №1 для проведения диагностики.

Других пострадавших в происшествии нет. Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.