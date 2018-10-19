Житель Увата забыл дома деньги, поэтому ограбил магазин
В одном из магазинов Увата покупатель взял с прилавка несколько бутылок алкоголя и, не заплатив, ушел. Продавец сообщила об инциденте в полицию. Грабителя удалось найти и задержать по горячим следам. Им оказался 40-летний селянин.
По версии дознания, мужчина распивал алкогольные напитки в компании своих товарищей и когда все бутылки были пустыми, он отправился в магазин за добавкой. По дороге в магазин мужчина вспомнил, что не взял с собой деньги, но возвращаться обратно не захотел. Зайдя в торговый зал супермаркета, он взял с полок три бутылки дорогого напитка и вышел. На просьбы продавца вернуться и оплатить товар мужчина не отреагировал.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до четырех лет, сообщили в пресс-службе областного УМВД.