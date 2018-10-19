СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-19T13:47:04+03:00

В Тюменской области в кювет с водой опрокинулся пассажирский автобус Фото: Ольга Крыльцова

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В кювет с водой опрокинулся в Тюменской области пассажирский микроавтобус Hyundai. Авария произошла накануне, 18 октября на 20-м км дороги Голышманово – Бердюжье. В салоне находилось девять пассажиров.

Травмы получила одна женщина, - сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в областной Госавтоинспекции.

На место аварии первыми прибыли сотрудники МЧС. Они помогли людям выбраться из автобуса. Кроме того, спасатели отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания автомобиля.

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что в больницу Голышманово были доставлены три человека. У двух - ушибы, у третьей - сотрясение головного мозга. Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.