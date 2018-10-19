Гендиректор мясной компании стала заместителем главы Тюмени

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-19T13:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Гендиректор Тюменской мясной компании Ирина Чудова назначена заместителем главы Тюмени. Она будет курировать департамент экономики и стратегического развития, департамент потребительского рынка и правовой департамент администрации города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Ирина Александровна работала на различных должностях муниципальной и государственной службы и имеет общий стаж более 17 лет.

У нее юридическое образование, в 2000 году она закончила ТюмГУ по специальности «Юриспруденция».

С 1999 по 2009 годы работала ведущим специалистом, а затем начальником юридического отдела комитета по управлению имуществом Тюмени департамента имущественных отношений. С 2009 по 2016 годы являлась заместителем директора этого департамента. В 2016 году Чудова возглавляла Тюменскую мясную компанию. Она замужем и имеет двоих детей.