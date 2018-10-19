СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-19T13:08:11+03:00

В Тюменской области будет больше узбекских фруктов и овощей. Фото admtyumen.ru

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Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором работает сегодня в Узбекистане. В Ташкенте проходит Первый форум межрегионального сотрудничества с участием глав обоих государств.

На Деловом завтраке стороны обсудиили возможности сотрудничества и проекты в строительстве оптово-распределительных центров, промышленности, IT-технологий. После чего состоялось подписание соглашений. Одно из них – между правительством Тюменской области и хокимиятом Ташкентской области в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

- Мы заинтересованы в развитии сотрудничества по самым разным направлениям. Мы уже сотрудничаем в создании оптово-распределительного центра, чтобы сельхозпродукция Узбекистана, поступала к нам и направлялась в другие регионы России. Тюменская область имеет выгодное географическое расположение, развитую транспортную инфраструктуру, - отметил Александр Моор. - Нам интересно сотрудничество в нефтегазовой сфере. В Узбекистане компания «ЛУКОЙЛ» ведёт разработку газовых месторождений. Мы производим оборудование, технологии для добычи и переработки углеводородов. Договорились и о расширении сотрудничества в области культуры и образования. Уверен наше сотрудничество будет расширяться.

По словам Гуломжона Ибрагимова, уже в 2019 году благодаря оптово-распределительному центру в Тюменскую область начнут поступать из Узбекистана овощи и фрукты. Планируется также открыть совместные предприятия по переработке сельхозпродукции.

Всего по итогам делового завтрака подписано 8 межрегиональных соглашений и 2 соглашения между компаниями, сообщили в пресс-службе главы Тюмеснкой области.