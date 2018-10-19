Тюменских подростков из Центра соцреабилитации знакомят с бьюти-секретами

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-19T12:43:34+03:00

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Цикл мастер-классов по визажу стартовал для подростков в тюменском Центре социальной реабилитации семей и детей "Борки". Занятия проходят в рамках профориентации ребят.

Преподаватель тюменской школы фотомоделей MaxiModels визажист Инесса Хамидуллина первое занятие провела по технике макияжа "Лучшая версия себя".

На занятии обсудили, как хорошо выглядеть каждый день и на особых мероприятиях, что должно быть в косметичке у девушки. Участники также выяснили, что сейчас модно в мире макияжа, а что уже устарело. Поговорили и о бюджетных аналогах дорогих бьюти-средств.

На следующих трех встречах участницы проекта перейдут от теории к практике - отработают основы дневного и вечернего макияжа.

- Очень приятно, что девчонки встречали нас с улыбками и объятиями. Было видно, что им очень интересно, и многие вещи они слышат впервые. Они с нетерпением ждут практических занятий, впрочем, как и мы - несмотря ни на что, они открыты, ждут новых знаний и это очень мотивирует! - рассказывает организатор проекта, депутат Тюменской областной думы, Елена Кашкарова.

Мастер-классы проходят в рамках реализации федерального проекта "Крепкая семья".