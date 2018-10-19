Тюменских подростков из Центра соцреабилитации знакомят с бьюти-секретами
Цикл мастер-классов по визажу стартовал для подростков в тюменском Центре социальной реабилитации семей и детей "Борки". Занятия проходят в рамках профориентации ребят.
Преподаватель тюменской школы фотомоделей MaxiModels визажист Инесса Хамидуллина первое занятие провела по технике макияжа "Лучшая версия себя".
На занятии обсудили, как хорошо выглядеть каждый день и на особых мероприятиях, что должно быть в косметичке у девушки. Участники также выяснили, что сейчас модно в мире макияжа, а что уже устарело. Поговорили и о бюджетных аналогах дорогих бьюти-средств.
На следующих трех встречах участницы проекта перейдут от теории к практике - отработают основы дневного и вечернего макияжа.
- Очень приятно, что девчонки встречали нас с улыбками и объятиями. Было видно, что им очень интересно, и многие вещи они слышат впервые. Они с нетерпением ждут практических занятий, впрочем, как и мы - несмотря ни на что, они открыты, ждут новых знаний и это очень мотивирует! - рассказывает организатор проекта, депутат Тюменской областной думы, Елена Кашкарова.
Мастер-классы проходят в рамках реализации федерального проекта "Крепкая семья".