СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-20T09:32:04+03:00

За шесть лет количество балочных строений в Югре сократилось на 61% Фото: Татьяна Коркина

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В Пыть-Яхе, Нягани, Мегионе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе расселят 3863 непригодных для жилья зданий. На избавление от «балочного наследия» из сложившегося профицита окружного бюджета направлено ещё 5,5 млрд рублей. Специалисты считают, что этих средств хватит, чтобы полностью ликвидировать балочные массивы в автономном округе.

Решение проблемы с балками началось в Югре в 2010 году, в связи с чем с 2010 по 2012 годы даже была создана окружная нормативная правовая база, которая регулирует эти вопросы. За 6 лет на избавление от балок муниципалитетам было выделено 13,3 млрд рублей.

На 1 января 2012 года в реестре было учтено 9998 приспособленных строений, в которых проживали 10813 семей в 15-ти муниципальных образованиях Югры. На 1 октября 2018 их количество сократилось на 61,4% (на 6135 единиц), а число семей, проживавших в таких строениях, уменьшилось на 63% (на 6812 единиц).

На сегодняшний день полностью ликвидированы балочные массивы в Нижневартовском и Октябрьском районах, Радужном, Покачах и Югорске. До конца 2018 года от них освободятся Сургут, Нижневартовск, Советский, Берёзовский и Сургутский районы.

В Правительстве Югры отметили, что улучшение жилищных условий – один из главных приоритетов региональных властей. Причем речь идет не только о балочных массивах, но и расселении людей из ветхого и аварийного фонда и обеспечении жильем тех, кто ожидает своей очереди по различным программам жилищной поддержки.