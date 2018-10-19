Наталья Комарова избавит югорчан от «балочного наследия»

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-19T12:09:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова планирует до конца 2019 года избавить Югру от «балочного наследия». Глава региона поставила сверхамбициозную задачу, которую не могли решить предыдущие руководители округа: снести все балки и переселить югорчан в комфортное жильё.

По её словам, в 2018 году окружные муниципальные образования уже обеспечены всеми ресурсами и тема по балкам уже в следующем году будет закрыта.

- Теперь «мяч» на стороне муниципалитетов и граждан, - подчеркнула Наталья Комарова.

На эти цели в Правительстве Югры приняли решение выделить дополнительные средства на расселение и ликвидацию приспособленных строений. Законопроект «О внесении изменений в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был одобрен окружной думой.

Благодаря принятому законопроекту, органам местного самоуправления муниципальных образований предоставят субсидии, чтобы решить проблемы в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.