2018-10-19T12:09:32+03:00
Общество

Наталья Комарова избавит югорчан от «балочного наследия»

Глава региона поставила сверхамбициозную задачу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Официальный штаб Правительства ЮгрыФото: Официальный штаб Правительства Югры
Изменить размер текста:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова планирует до конца 2019 года избавить Югру от «балочного наследия». Глава региона поставила сверхамбициозную задачу, которую не могли решить предыдущие руководители округа: снести все балки и переселить югорчан в комфортное жильё.

По её словам, в 2018 году окружные муниципальные образования уже обеспечены всеми ресурсами и тема по балкам уже в следующем году будет закрыта.

- Теперь «мяч» на стороне муниципалитетов и граждан, - подчеркнула Наталья Комарова.

На эти цели в Правительстве Югры приняли решение выделить дополнительные средства на расселение и ликвидацию приспособленных строений. Законопроект «О внесении изменений в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был одобрен окружной думой.

Благодаря принятому законопроекту, органам местного самоуправления муниципальных образований предоставят субсидии, чтобы решить проблемы в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменских подростков из Центра соцреабилитации знакомят с бьюти-секретами
В Тюмени на 10 дней перекроют перекресток 50 лет Октября и Вербной
Тоболяк попал в реанимацию после удара мясорубкой
Тюменский водитель задолжал своим детям почти миллион рублей
Тюменцев просят помочь найти пропавшего Александра Перевозкина
Тюменцы не смогут загадать желания на звездопад Орионида
Тюменца оштрафовали за иностранцев
На «Стальной характер – Кросс» в Тюмень приедут бегуны со всей России
Тоболячка с отверткой ограбила платежный терминал
В Тюменской области за год потребность в поварах выросла в два раза
В Тюмени пройдет уже четвертый фестиваль итальянского кино
Тюменские молодые руководители примут участие в конкурсе «Лидеры России»
В Тюмени продет вечер памяти писателя Анатолия Васильева
В Тюмени обсудят вред от освещения велодорожки на экологию Гагаринского парка
Погода 19 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В заречной части Тюмени больше не будет аварий с канализационными стоками
Тюменских водителей призывают срочно переобуть машину
Участников Этнографического диктанта в Тюмени будут ждать в Областной научной библиотеке
В Тюменской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Сборная Тюменской области отправилась к Черному морю на финал фестиваля ГТО
В АО «Транснефть – Сибирь» прошла международная научно-техническая конференция
На озере в Бердюжском районе найдено тело молодого рыбака