В Тюмени на 10 дней перекроют перекресток 50 лет Октября и Вербной
Возле него пройдет ремонт подземных коммуникаций
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Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени временно закрывают для транспорта. В этом месте пройдет ремонт аварийных подземных коммуникаций. Проезд будет закрыт с 20 по 30 октября, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Пути объезда: ул. Алексея Маресьева, ул. Пригородная, ул. Чекистов.
Водителей и пешеходов убедительно просят принять информацию к сведению, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.