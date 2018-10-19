2018-10-19T12:01:18+03:00
Авто

В Тюмени на 10 дней перекроют перекресток 50 лет Октября и Вербной

Возле него пройдет ремонт подземных коммуникаций
Поделиться:
Изменить размер текста:

Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени временно закрывают для транспорта. В этом месте пройдет ремонт аварийных подземных коммуникаций. Проезд будет закрыт с 20 по 30 октября, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пути объезда: ул. Алексея Маресьева, ул. Пригородная, ул. Чекистов.

Водителей и пешеходов убедительно просят принять информацию к сведению, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменских подростков из Центра соцреабилитации знакомят с бьюти-секретами
Наталья Комарова избавит югорчан от «балочного наследия»
Тоболяк попал в реанимацию после удара мясорубкой
Тюменский водитель задолжал своим детям почти миллион рублей
Тюменцев просят помочь найти пропавшего Александра Перевозкина
Тюменцы не смогут загадать желания на звездопад Орионида
Тюменца оштрафовали за иностранцев
На «Стальной характер – Кросс» в Тюмень приедут бегуны со всей России
Тоболячка с отверткой ограбила платежный терминал
В Тюменской области за год потребность в поварах выросла в два раза
В Тюмени пройдет уже четвертый фестиваль итальянского кино
Тюменские молодые руководители примут участие в конкурсе «Лидеры России»
В Тюмени продет вечер памяти писателя Анатолия Васильева
В Тюмени обсудят вред от освещения велодорожки на экологию Гагаринского парка
Погода 19 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В заречной части Тюмени больше не будет аварий с канализационными стоками
Тюменских водителей призывают срочно переобуть машину
Участников Этнографического диктанта в Тюмени будут ждать в Областной научной библиотеке
В Тюменской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Сборная Тюменской области отправилась к Черному морю на финал фестиваля ГТО
В АО «Транснефть – Сибирь» прошла международная научно-техническая конференция
На озере в Бердюжском районе найдено тело молодого рыбака