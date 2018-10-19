В Тюмени на 10 дней перекроют перекресток 50 лет Октября и Вербной

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-19T12:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени временно закрывают для транспорта. В этом месте пройдет ремонт аварийных подземных коммуникаций. Проезд будет закрыт с 20 по 30 октября, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пути объезда: ул. Алексея Маресьева, ул. Пригородная, ул. Чекистов.

Водителей и пешеходов убедительно просят принять информацию к сведению, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.