Тоболяк попал в реанимацию после удара мясорубкой

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-19T11:50:02+03:00

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Тоболяк мясорубкой пробил голову своему дяде. Так завершилась пьяная посиделка между родственниками. Избитого мужчину с проломленой головой госпитализировали в больницу. Мужчине стало плохо на улице и очевидцы вызавали ему бригаду медиков.

Как выяснилось чуть позже, мужчины поссорились во время распития спиртного. Племянник сначала избивал дядю руками по лицу, а затем схватил мясорубку. Избитый родственник спасся от разбушевавшегося молодого человека на улицу, но там потерял сознание. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали племянника, оказалось, что 30-летний тоболяк уже был судим за побои. Его взяли под стражу, а по факту избиения возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в тобольской полиции.