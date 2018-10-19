Тюменский водитель задолжал своим детям почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-19T11:29:14+03:00

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Почти 1 миллион рублей задолжал по алиментам своим детям житель Тюмени. 49-летний мужчина долгое время не оказывал детям никакой помощи, скрывал доходы и прятался от приставов.

В итоге мужчине запретили выезжать за границу, ограничили в праве на управление автомобилем и потребовали предоставить иномарку для ареста. Горе-отец сообщил, что минивэн в соседнем регионе и транспорт объявили в розыск. Тюменец не смог на нем ездить, мало того, он работает водителем и не смог выйти в рейс. Мужчина приехал к приставам выяснить причину. Пока он доказывал свою правоту, автомобиль был арестован.

Теперь мужчина может в течение 10 дней погасить задолженность перед детьми, в противном случае автомобиль после сбора необходимых документов будет направлен на реализацию, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности по алиментам, сообщили в областном управлении Службы судебных приставов.