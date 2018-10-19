2018-10-19T11:01:20+03:00
Происшествия

Тюменцев просят помочь найти пропавшего Александра Перевозкина

Мужчина страдает потерей памяти
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев просят помочь найти пропавшего Александра ПеревозкинаТюменцев просят помочь найти пропавшего Александра Перевозкина
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В Тюмени пропал 68-летний Александр Владимирович Перевозкин. Накануне, 18 октбяря в 8 часов утра он ушел из дома и не вернулся. Он страдает потерей памяти, живет на улице Ставропольской, возможно кто-то его видел или что-то знает о его местонахождении.

Александр Владимирович ростои 160-170 см, среднего телосложения, глаза карие, водосы темные с проседью. Из особых примет: медленно ходит и не имеет зубов.

Был одет в камуфляжную куртку, черную вязаную шапку, черные ботинки и черные джинсы. При себе имел черную сумку на ремне и документы на свое имя.

Сейчас его ищут полицейские и волонтеры поискового отряда "Белая Сова - Тюмень". Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Александре Владимировиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция; 8(3452)793-525 - дежурная часть или волонтерам "Белой Совы" 8-932-32-39-911.

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