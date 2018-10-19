Тюменцы не смогут загадать желания на звездопад Орионида

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-19T10:37:15+03:00

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Погода лишит жителей Тюмени потрясающего астрономического явления. В ночь с субботы 20 октября на воскресенье, 21 октября достигнет своего пика метеорный поток Орионид и в небе будет настоящий звездопад. По прогнозам экспертов, количество метеоров будет достигать двадцати пяти в час. Но тюменцы его вряд ли увидят, а значит и загадать желания не получится.

По прогнозам синоптиков, над городом повиснут облака. В субботу будет идти небольшой дождик, а в воскресенье похолодает и пойдет снежок. Ночь ожидается без осадколв, но это мало что меняет, звезд видно не будет.

Специалисты также отмечают, что даже при ясной погоде смотреть на звезд помешала бы яркая Луна, 24 октября она будет полной.

Метеорный поток Ориониды образует комета Галлея. В последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году. Но камешки, пылинки и льдинки из хвоста кометы достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной это Майские Аквариды, а осенью – Ориониды. Название метеорному потоку дало созвездие Ориона. Потому что с Земли кажется, что огненные струйки прямо из него и вылетают.