Тюменца оштрафовали за иностранцев

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-19T09:50:56+03:00

Мужчина наврал, что граждане СНГ живут у него в 1-комнатной квартире

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Житель Тюмени оштрафован на 120 тысяч рублей за фиктивную регистрацию 43 мигрантов. 34-летнего тюменца с 13 марта по 7 августа уведомил отдел по вопросам миграции в Калининском округе Тюмени о прибытии в свою однокомнатную квартиру такого количества иностранцев.

Он регистрировал у себя граждан из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Но, как выяснилось, фактически тюменец не предоставлял жилье зарубежным гостям и даже не намеревался.

Согласно действующему законодательству постановка иностранцев по месту пребывания осуществляется на основании уведомлений об их прибытии по почте, лично или через МФЦ. Данные уведомления направляет владелец жилья.

Фиктивная регистрация считается преступлением и наказывается на основании ст. 322.3 УК РФ. В связи с этим, на тюменца было заведено уголовное дело и мировой судья подверг его штрафу, сообщили в областной прокуратуре.