2018-10-19T09:29:19+03:00
Спорт

На «Стальной характер – Кросс» в Тюмень приедут бегуны со всей России

Забег состоится уже завтра, 20 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
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На «Стальной характер – Кросс» в Тюмень приедут бегуны со всей РоссииНа «Стальной характер – Кросс» в Тюмень приедут бегуны со всей России
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Забег «Стальной характер – Кросс» уже завтра состоится в Гилёвской роще Тюмени. На стартвыйдет рекордное количество участников. Заявки подали полторы тысячи человек. Напомним, изначально планировалось участие не более тысячи бегунов, но желающих было настолько много, что организаторы решили увеличить количество участников. В город приедут любители здорового образа жизни со всей России.

Атлеты преодолеют дистанции в 3 км или 5 км. Забег на 3 км стартует в 12:00 часов, на 5 км – 12:30 и 13:00. В стартовом городке для вашего комфорта будут организованы раздевалка и камера хранения вещей, а также фудкорт и фотозона. Каждый участник получит медаль финишера и футболку с логотипом забега.

Напомним, что к участию допущены все желающие старше 16 лет. Каждый должен предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям физкультурой и спортом.

Забег в рамках проекта «Стальной характер» состоится впервые и завершит летний сезон. Напомним, в регионе проект «Стальной характер» является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области.

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