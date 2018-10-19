Тоболячка с отверткой ограбила платежный терминал

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-19T08:59:44+03:00

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В Тобольском районе продавец сельского магазина украла деньги из терминала приёма платежей. Преступление было совершено в деревне Винокурово.

О нем стало известно от инкасаторов, которые долгое время не получали сигнал о приеме денег с этого устройства, они приехали, чтобы проверить его и обнаружили вскрытым. Выяснилось, что с помощью отвертки терминал вскрыла уже судимая 32-летняя продавец. Женщина признала свою вину полностью и рассказала, что в боксе было 15 тысяч рублей, которые она уже потратила.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая дожидается суда под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.