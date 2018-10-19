2018-10-19T08:23:02+03:00
Общество

В Тюменской области за год потребность в поварах выросла в два раза

Средняя зарплата кулинара составляет 26 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области за год потребность в поварах выросла в два раза. Чаще всего они нужны ресторанам и гостиницам. На эти предложения приходится 36%. Повара также очень нужны на предприятия розничной торговли, их 11%.

Как правило, знатоков приготовления пищи ищут предприятия Тюмени. Такие работодатели составляют 89%. В 8% предложения для вахтовиков, еще в 6% - на предприятия Тобольска.

Такую статистику приводит портал по поиску работы и персонала HeadHunter. Экспертны проанализировали рынок труда накануне Международного дня поваров.

- Потребность в общепите очень высока и новые заведения разного уровня открываются регулярно, – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. – По сравнению с ситуацией на сентябрь 2017 года количество вакансий в сфере HoReCa (сокращение от hotel, restaurant, cafe) в Тюменской области увеличилось на 64% – компании активно набирали не только поваров, но и официантов, горничных, администраторов.

Как правило, поварам предлагают полную занятость, причем в каждая вторая вакансия - это работа посменно. В большинстве случаев для трудоустройства соискателю необходим хотя бы минимальный опыт работы, но и есть вакансии и для вчерашних студентов.

Средняя зарплата составляет 26 тысяч рублей, однако в отдельных случаях (например, шеф-поварам) компании готовы платить и до 80-100 тысяч рублей. Среди бонусов, на которые могут рассчитывать успешные кандидаты, чаще всего встречается бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также такси до дома после смены.

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