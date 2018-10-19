В Тюмени пройдет уже четвертый фестиваль итальянского кино

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-19T07:55:23+03:00

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Фестиваль итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) в четвертый раз пройдет в Тюмени. Лучшие фильмы современного итальянского кинематографа можно будет посмотреть с 26 по 31 октября. Показы пройдут в кинотеатре «Премьер» ежедневно в 19.30. Тюменцам покажут шесть драм и комедий. Все фильмы будут идти на итальянском языке с русскими субтитрами.

26 октября

- «Дуэль сомелье» (The Duel of Wine) режиссера Николаса Каррераса

27 октября

- «Светлое будущее» (Il padre d’Italia) режиссера Фабио МоллоЖ

28 октября

- «В битве за любовь» (In Guerra per amore) режиссера Пьерфранческо Дилиберто

29 октября

- «Случайные друзья» (Titto quello che vuoi) режиссера Франческо Бруни

30 октября

- «Не твое тело» (Moglie e marito) режиссера Симоне Годано

31 октября

- «Дай себе волю» (Lasciati andare) режиссера Франческо Амато

Напомним, что впервые фестиваль состоялся в Тюмени в 2015 году. Он также проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах.