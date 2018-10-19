Тюменские молодые руководители примут участие в конкурсе «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 06:49 2018-10-19T07:59:50+03:00

В этом году кроме россиян на состязания приедут иностранцы

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Молодые и опытные предприниматели, менеджеры и управленцы из Тюмени и Тюменской области снова примут участие в конкурсе «Лидеры России» 2018-2019 годов. Некоторые из них уже подали заявки, документы принимаются до 24 октября здесь.

Напомним, что в 2017 году в полуфинал конкурса вышли 37 представителей Тюменской области, шестеро дошли до финала, двое стали победителями. Это представитель Сбербанка Никита Куликов (наставник мэр Москвы Сергей Собянин) и представитель Запсибкомбанка Максим Скворцов (наставник экс-губернатор Тюменской области, ныне глава Минстроя России Владимир Якушев).

Главными задачами конкурса является развитие управленческих навыков и обмен опытом среди перспективных молодых руководителей. Конкурс проводит комиссия при Президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров.

В этом году кроме россиян будут участвовать представители других стран. По итогам первой недели регистрации о своем желании состязаться уже сообщили более 80 тысяч человек из России и 46 государств. Среди стран ближнего зарубежья по количеству поданных заявок лидируют Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан и Украина. Лидеры по числу регистраций среди представителей дальнего зарубежья — Германия, Израиль, Канада, США и Болгария.

Возможность участия иностранных специалистов — нововведение конкурса. К участию приглашаются русскоязычные граждане любой страны, если они соответствуют общим требованиям к возрасту и управленческому стажу: кандидату должно быть не более 55 лет, и он должен обладать опытом работы на руководящей должности не менее 5 лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. При регистрации иностранные участники должны подтвердить свою готовность работать в России или ее представительствах за рубежом.