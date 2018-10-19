2018-10-19T06:26:08+03:00
Звезды

В Тюмени продет вечер памяти писателя Анатолия Васильева

Читателей, коллег, друзей и родственников ждут в Литературно-краеведческом центре
Маргарита КАЛИНКИНА
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Вечер памяти тюменского писателя Анатолия Ивановича Васильева пройдет сегодня, 19 октября. Всех, кому близко творчество Васильева, а также его друзей, коллег и близких ждут в 17 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14).

На вечере памяти одного из ярких представителей тюменской литературы мы вспомним Анатолия Ивановича, его жизненный и творческий путь, его замечательные произведения.

Напомним, Анатолий Иванович со стихов. Его первый сборник «Под одним небом» был издан ещё в студенчестве, когда он учился в Омском медицинском институте, потом вышло ещё девять поэтических сборников, а через какое-то время писатель серьёзно занялся исторической прозой, написал повести и романы о декабристах и документально-художественный роман об Ишимском восстании «Отвоёванная Россия».

Васильев был инициатором издания ряда краеведческих журналов, с 1999 года и на протяжении 15 лет был главным редактором альманаха «Врата Сибири». Заслуженный работник культуры. Член Союза писателей СССР с 1987 года. В 2004-2006 гг. – ответственный секретарь Тюменской областной писательской организации.

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