СЕГОДНЯ 05:37 2018-10-19T05:38:26+03:00

В Тюмени обсудят вред от освещения велодорожки на экологию Гагаринского парка Фото: Ольга Крыльцова

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Общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду наружного освещения велодорожки в тюменском лесопарке имени Гагарина пройдет 19 октября. Всех желающих принять участие в обсуждениях ждут в 10:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, 4 этаж, актовый зал.

Ознакомиться с предварительными материалами можно в департаменте дорожной инфраструктуры МКУ Тюменьгортранса по ул. Киевская, 60-а, каб. 106. Здесь 30 дней принимали замечания и предложения горожан.