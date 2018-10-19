Погода 19 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-19T04:56:16+03:00

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Пятница, 19 октября, в Тюменской области будет немного пасмурной. Днем местами продет небольшой мокрый снег, в отдельных районах будет гололед. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура днем составит 0 +5 градусов.

В Тюмени осадков не ожидается, но небо затянут облака, воздух прогреется лишь до +1 градуса, ветер 2-6 м/с. В Тобольске такая же погода, но ветер чуть посильнее - до 7 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске 0 -2 градуса, небольшой мокрый снег вечером. В Ишиме снег сдождем прогнозируются весь день, температура воздуха не поднимется выше 0 градусов.

В народном календаре 19 октября названо Фоминым днем. В это время подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы.

На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным — это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.