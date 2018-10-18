В заречной части Тюмени больше не будет аварий с канализационными стоками
Два новых канализационных коллектора заработали в заречной части Тюмени. Они заменили старые трубопроводы вдоль улицы Мельникайте. Теперь аварий и выхода стоков в этой части города не будет.
– За последние три года на старых трубопроводах от улицы Дружбы до реки Туры произошло порядка 20 повреждений, – пояснил директор по производству компании «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Для бесперебойной работы системы водоотведения было построено две нитки напорных коллекторов. Их общая протяженность составляет 3 150 метров, а диаметр значительно увеличен, чтобы учесть перспективы застройки этой части города.
Работы проходили в рамках комплексной программы по модернизации и развитию городских систем водоснабжения и водоотведения, которая рассчитана до 2031 года, сообщили в пресс-службе «Тюмень Водоканала».