2018-10-18T15:46:13+03:00
Общество

В заречной части Тюмени больше не будет аварий с канализационными стоками

В этой части города заработал новый напорный коллектор
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два новых канализационных коллектора заработали в заречной части Тюмени. Они заменили старые трубопроводы вдоль улицы Мельникайте. Теперь аварий и выхода стоков в этой части города не будет.

– За последние три года на старых трубопроводах от улицы Дружбы до реки Туры произошло порядка 20 повреждений, – пояснил директор по производству компании «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

Для бесперебойной работы системы водоотведения было построено две нитки напорных коллекторов. Их общая протяженность составляет 3 150 метров, а диаметр значительно увеличен, чтобы учесть перспективы застройки этой части города.

Работы проходили в рамках комплексной программы по модернизации и развитию городских систем водоснабжения и водоотведения, которая рассчитана до 2031 года, сообщили в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

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