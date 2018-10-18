2018-10-18T15:37:41+03:00
Авто

Тюменских водителей призывают срочно переобуть машину

В регионе начался сезон гололеда
Маргарита КАЛИНКИНА
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Переходить на зимнюю резину настоятельно рекомендует ГИБДД Тюменской области. В регион пришло похолодание и начинается период, когда высока вероятность гололеда.

Заморозки и снег уже привели к появлению скользкости на дорогах. Автоинспекторы напоминают, что за летний сезон даже опытные водители отвыкают от езды по гололеду, и с наступлением зимнего периода нужно адаптироваться, т.е. снизить скорость, увеличить дистанцию, не совершать резких маневров.

Особую осторожность нужно соблюдать при движении ночью и утром по мостам и путепроводам, на выездах из дворов, поворотах, низменных и открытых участках местности вне населенных пунктов. Главное правило – выбор безопасной скорости. Это реально сберегает жизни людей.

В ГИБДД также отмечают, что все патрульные автомобили ДПС уже ездят на зимней резине и призывают автомобилистов сделать также.

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