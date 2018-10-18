Участников Этнографического диктанта в Тюмени будут ждать в Областной научной библиотеке

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-18T15:23:30+03:00

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Областная научная библиотека имени Менделеева станет главной площадкой в Тюмени для Большого этнографического диктанта. Он пройдет 2 ноября в 12.00.

Участникам предстоит ответить на 20 вопросов по истории России и 10 - региона. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100.

Участвовать могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Масштабная акция состоится уже в третий раз. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие. В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Тюменской области акцию поддержали порядка 1000 участников.

Диктант покажет уровень этнографической грамотности населения, знания о народах России и привлечет внимание людей к истории страны и своего края.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы 10 ноября, индивидуальные результаты – 12 декабря.