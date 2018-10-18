2018-10-18T15:08:12+03:00
Общество

В Тюменской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров

В 2019 году он станет на 120 рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Прожиточный минимум для пенсионеров Тюменской области в 2019 году составит 8846 рублей. Это на 120 рублей больше, чем сейчас.

Решение об увеличении прожиточного уровня принято сегодня, 18 октября, депутатами Тюменской облдумы. Парламентарии одобрили проект закона Тюменской области № 1704-06 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2019 год".

Таким образом, согласно документу, величина прожиточного минимума будет соответствовать уровню величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

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