В Тюменской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
В 2019 году он станет на 120 рублей
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Прожиточный минимум для пенсионеров Тюменской области в 2019 году составит 8846 рублей. Это на 120 рублей больше, чем сейчас.
Решение об увеличении прожиточного уровня принято сегодня, 18 октября, депутатами Тюменской облдумы. Парламентарии одобрили проект закона Тюменской области № 1704-06 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2019 год".
Таким образом, согласно документу, величина прожиточного минимума будет соответствовать уровню величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.