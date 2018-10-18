2018-10-18T14:53:30+03:00
Спорт

Сборная Тюменской области отправилась к Черному морю на финал фестиваля ГТО

За наш регион выступят восемь подростков от 11 до 15 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сборная Тюменской области отправилась на финал Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди подростков. Соревнования пройдут с 17 октября по 7 ноября в Международном детском центре «Артек» на побережье Черного моря.

Ребятам предстоит бороться за победы с сильнейшими спорстменами из всех регионов страны. Наш регион будут представлять восемь победители и призеры областного летнего фестиваля «Готов к труду и обороне». Это ребята в возрасте от 11 до 15 лет, показавшие лучшие результаты при выполнении нормативов в своей ступени. Победители будут определены в личном и командном зачетах.

Как сообщили в ЦМП72, в числе участников делегации Анастасия Мазалова (Викуловский район), Ольга Касьянова (г. Тобольск), Климентий Мысливцев (Викуловский район), Рифкат Шакуров (Ярковский район), Валерия Вальтерова (Викуловский район), Валерия Савицкая (г. Тобольск), Артем Попов (Ярковский район) и Максим Писаренков (г. Тюмень).

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