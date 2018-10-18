На озере в Бердюжском районе найдено тело молодого рыбака

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-18T14:22:59+03:00

Он пропал, когда отдыхал на водоеме вместе с супругой

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В Бербюджском районе найдено тело местного жителя. 31-летнего мужчину искали несколько дней и нашли накануне, 17 октября около 9 часов утра. Трагедия произошла на озере «Богородское». Мужчина 13 октября отправился на рыбалку вместе с супругой.

Ночью, когда женщина легла спать, муж решил проверить сети и сел в лодку. Что произошло дальше, никто не знает, но утром, проснувшись женщина не нашла супруга. Она обратилась в МЧС и все эти дни шли поисково-спасательные работы.

Сейчас по данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, восстанавливается картина происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном управлении СКР.