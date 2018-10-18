В Тюмени молодой человек сгорел вместе с автомобилем
Трагический случай произошел в ночь на 18 октября в центре Тюмени. На улице Герцена у рынка около 5 часов в автомобиле «Волга» сгорел мужчина. Его личность установлена, это 30-летний житель города. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
По данному факту сотрудники следственного отдела по Центральному округу Тюмен проводят проверку. Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего.
Предварительно установлено, что мужчина сгорел в собственном автомобиле, сейчас выясняется, что могло стать причиной возгорания и почему водитель не смог выбраться из салона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.