2018-10-18T14:05:22+03:00
Происшествия

В Тюмени молодой человек сгорел вместе с автомобилем

Силовики еще выясняют, что стало причиной трагедии
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени молодой человек сгорел вместе с автомобилем. Фото tyumen.sledcom.ruВ Тюмени молодой человек сгорел вместе с автомобилем. Фото tyumen.sledcom.ru
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Трагический случай произошел в ночь на 18 октября в центре Тюмени. На улице Герцена у рынка около 5 часов в автомобиле «Волга» сгорел мужчина. Его личность установлена, это 30-летний житель города. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По данному факту сотрудники следственного отдела по Центральному округу Тюмен проводят проверку. Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего.

Предварительно установлено, что мужчина сгорел в собственном автомобиле, сейчас выясняется, что могло стать причиной возгорания и почему водитель не смог выбраться из салона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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