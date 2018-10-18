Мошенник обманывал пожилых тюменок, обещая вернуть банковские вклады 90-х годов

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-18T13:36:40+03:00

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В Тюмени задержан мошенник, который обманул сразу несколько пожилых женщины. Он звонил на телефоны пенсионерок, представлялся сотрудником банка и сообщал, что тем якобы положены денежные компенсации за произведенные в 90-х годах вклады.

Мужчина врал доверчивым женщинам, что для возврата денег им нужно перевести комиссию за переводы. Эта сумма потом будет возращена им вместе с вкладом.

Доверчивые пенсионерки переводили мужчине от 20 тысяч до миллиона рублей. После этого мошенник переставал выходить на связь.

Преступления были совершены летом 2017 года. Мошенника удалось задержать только сейчас. Им оказался 32-летний житель Абакана. У него изъяты мобильный телефон и банковские карты. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе тюменской полиции.