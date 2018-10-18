Тюменских продуктов питания в Югре и на Ямале должно стать больше

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-18T13:01:53+03:00

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Одиннадцать предприятий Тюменской области регулярно поставляют продукты питания своего производства на Ямал и в Югру. В городах автономных округов открыты их фирменные магазины, действуют логистическо-распределительные центры, берут продукцию гипермаркеты сетей «Магнит», «Пятерочка» и других.

Так, в 2017 году на Ямал и в Югру было доставлено 21 769 тонн продукции. В этом году планируется увеличение поставок на три тысячи тонн. Из общего объема более 60% будет продано через федеральные торговые сети.

Сейчас власти области обсуждают механизмы и эффективные инструменты для стимуляции производителей к расширению географии продаж в округах, чтобы тюменская продукция присутствовала не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших. Тема была поднята на заседании президиума регионального правительства. Губернатор Александр Моор поручил доработать предложения.

- Нужно рассмотреть варианты субсидирования затрат на транспортировку продукции. Пока такая мера действует при проведении ярмарок, что положительно влияет на формирование конечной цены. Сейчас главная задача - расширение географии поставок тюменских продуктов, - подчеркнул Александр Викторович.