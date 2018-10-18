2018-10-18T12:40:40+03:00
Общество

Тюменские единоросы предлагают выделять больше денег на развитие и ремонты дорог

Пробки и безопасность на автомагистралях больше всего волнуют граждан
Маргарита КАЛИНКИНА
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Увеличить расходы в бюджете Тюменской области 2019-2021 годов на улучшение дорожно-транспортной ситуации и ликвидацию пробок на транспортных развязках. Такое предложение сделала фракция "Единой России" в Тюменской облдуме.

Партийцы выступают также за увеличение объемов финансирования ремонтов дорог в городских округах и районах региона.

- Дорожная ситуация волнует большинство тюменцев. К нам поступает много обращений по этому поводу. Людей беспокоят пробки и строили новые дороги, - пояснил руководитель фракции Андрей Артюхов. - Регион несколько лет участвует в федеральном проекте «Безопасные и комфортные дороги». В результате в Тюмени и Тюменском районе доля дорог в нормативном состоянии возросла до 80%.

Напомним, что до конца 2018 года будет завершено строительство Тюменской кольцевой автодороги.

Единороссы также предлагают выделить средства на строительство детсадов и школ, прежде всего в новых микрорайонах. В 2019 году ожидается открытие двух детских садов в Тюмени и одного в Тобольске. До 2025 года запланировано возведение еще четырех детсадов в Тюмени, еще одного в Ишиме, с. Исетское. Еще одна масштабная программа касается замены 31 старой деревянной школы на модульные здания.

Сейчас в Тюменской области идет строительство трех новых школ – в Тюмени, Тобольске и в Заводоуковске. До 2025 года запланировано строительство еще восьми школ.

Отдельное внимание в сфере образования предлагается уделить поддержке учреждений культуры, включая художественные и музыкальные школы в сельской местности.

Тюменские единоросы предлагают сохранить действующие жилищные программы и по поддержке промышленности, субъектов малого и среднего бизнеса.

Несколько предложений фракции направлены на улучшение здоровья тюменцев: это укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и выделение средств на создание условий для занятия физкультурой и массовым спортом.

Отдельными пунктами предложений стали вопросы продвижения тюменской сельхозпродукции в автономные округа, экологии и благоустройства. Среди остальных предложений — рекультивация загрязненных территорий несанкционированными свалками и полигонами бытовых отходов.

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