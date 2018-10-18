2018-10-18T11:55:51+03:00
Общество

«Я прошла»: на улицах Тюмени появились фото горожанок, победивших рак

Тюменок призывают пройти обследование
Марина АНТОНОВА
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«Я прошла»: на улицах Тюмени появились фото горожанок, победивших рак«Я прошла»: на улицах Тюмени появились фото горожанок, победивших рак
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Тюменка, победившая рак, создала фотопроект «Я прошла». Он посвящен профилактике рака молочной железы. Елена Наконечная вместе с известными горожанками и теми, кто перенес онкологическое заболевание, создала 12 работ о женском здоровье. Фотографии уже появились на уличных сити-бордах и призматронах Тюмени.

Организаторы фотопроекта надеются, что благодаря ему многие задумаются и пройдут обследование, сходят на прием к маммологу и обратят внимание своих близких на здоровье. Для кого-то это станет своевременным поступком и позволит выявить недуг, пока он сравнительно легко разрешим.

Рак молочной железы - самое распространенное злокачественное заболевание у женщин. Каждый год почти у 600 тюменок диагностируется этот недуг. И, к сожалению, более 29% случаев опухоль обнаруживается на поздних стадиях. А ведь вылечить рак в 98 процентах случаев помогает ранняя диагностика.

Сейчас в регионе проходит акция «Розовый октябрь», в рамках которой завтра, 19 октября с 14.00 до 18.00 в ТРЦ «Сити-молл» женщины могут пройти экспресс-скрининг своего здоровья. Им будут доступны консультации и осмотр врачей онколога-маммолога, онколога-дерматолога, УЗИ-диагностика щитовидной железы мн.

- Ежегодный профилактический осмотр - это просто, доступно, легко, как те мыльные пузыри, что в кадре. И пускай, как пузыри лопаются страх, тревоги и сомнения по поводу своего здоровья после диагностики. Просто нужно чуть-чуть времени уделить себе. Ради себя. Ради близких, - говорит одна из участниц фотопроекта, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия» в Тюменской области Елена Кашкарова.

Главный врач Областного центра медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины Ирина Ревнивых отметила, что получился очень красивый проект.

- Но кроме красоты проект наполнен смыслом, а именно тем, что нам с Вами, дорогие женщины, надо любить себя и заботиться о своем здоровье. Рак - это всего лишь диагноз, который при выявлении на ранней стадии может быть снят. Поэтому сегодня так важна и нужна ранняя диагностика, - подчеркнула Ирина Ревнивых.

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